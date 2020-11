Primer día de actividad con esta normativa vigente en el BOE

PCR negativo, el nuevo "pasaporte" obligado para viajeros de fuera de España

Desde hoy, todos los viajeros que procedan de un país de riesgo y que pretendan desembarcar en España tienen que contar con una PCR negativa 72 horas antes de viajar para poder entrar al país. Quienes no cumplan con la medida serán sancionados. Tal como se indica en el BOE, son un total de 67 los países que se incluyen en esta tipología de “país o zona de riesgo” El Boletín Oficial del Estado especifica que todos los pasajeros procedentes de un país o zona de riesgo que pretendan entrar en España deben disponer de esta PCR y que quienes no cumplan, no tendrán otra que someterse a la realización de la misma que establezcan los servicios de sanidad exterior y correr el riesgo de ser sancionados. Para la patronal hotelera, "noticia acertada pero tardía", tal como confirma el presidente de AEHCOS, Luis Callejón.