Los colegios de Sanlúcar 'se rebelan' ante la Junta: "No podemos garantizar la seguridad de los centros"

Quince colegios públicos de Sanlúcar y el Conservatorio Profesional de Música 'Joaquín Turina' han pedido en un comunicado más medios a la Junta de Andalucía para equipar los centros de una forma correcta para hacer frente a la vuelta a los colegios en septiembre y prevenir contagios de la Covid-19. Los centros han denunciado que no cuentan con los recursos suficientes para cumplir con la órden autonómica dictada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por lo que no pueden garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Creen que estas directrices son escasas y "carentes de la realidad" que viven los centros andaluces y critican que se hayan tomado medidas "alejadas" del sentir de la comunidad educativa y sin la participación de la misma. Aseguran además que órdenes como la no obligatoriedad de mascarilla a niños y niñas de entre 3 a 5 años plantean "incertidumbres legales".

Los colegios públicos firmantes de este comunicado creen que asumir estas órdenes provocan "un evidente riesgo de contagio" además de que les obligan a asumir a las direcciones de los centros andaluces competencias "que no son propias". Los centros educativos públicos creen que esta situación "es consecuencia de décadas de abandono" de la educación pública andaluza que sufre "recortes de presupuesto que obliga a recortes a la calidad educativa". Este llamamiento es, según los centros firmantes, una "llamada de atención" a las familias para que "sean conscientes de la realidad" que viven los centros sobre su futuro.