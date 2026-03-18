Más que Cofrades - 18/3/2026

En nuestro programa de esta semana nos hemos metido de lleno en la Casa Hermandad de Pasión.

En primer lugar, estuvimos hablando con Jesús Alejo, su Hermano Mayor de Pasión, que nos contó cómo se viven los días de Cuaresma en la cofradía, cómo avanzan los trabajos del bordado de las bambalinas del paso de palio de la Virgen del Refugio, y analizó la situación actual del Martes Santo.

También estuvimos hablando con Antonio Mata, el Hermano de Pasión con más edad que aún sigue vistiendo el hábito cada Martes Santo, además de manera ininterrumpida desde que salió por primera vez, y nos contó cómo ha evolucionado la Semana Santa, y, en particular, su cofradía; asimismo, Jairo Coto, también Hermano de Pasión, nos contó la historia de la Hermandad desde sus inicios.

Nos trasladamos hasta la Casa Hermandad de los Estudiantes, y estuvimos hablando con Pablo Marchena, su Hermano Mayor, sobre la actualidad de la cofradía, las novedades que han acontecido en las últimas semanas y la próxima Estación de Penitencia del Martes Santo.

Desde Viaplana estuvimos con Isidoro Ruiz, Hermano Mayor de la Fe, que nos contó cómo fue el traslado público de la Virgen de la Caridad a su paso de palio, los estrenos en el paso del Cristo de la Fe, y su candidatura a la reelección como Hermano Mayor, cuyas elecciones tendrán lugar el próximo 10 de abril.

También pudimos hablar con el Hermano Mayor de la Hermandad de la Buena Muerte, Carlos Galindo, quien nos contó la última hora de cara al Vía+Crucis que realizará el Señor el jueves 19 de marzo por las calles de su feligresía, así como analizó la propuesta aprobada en Cabildo de Hermanos de que el Cristo de la Buena Muerte luzca corona de espinas y potencias en la Estación de Penitencia del Jueves Santo.

Todo ello sin olvidar nuestras tradicionales secciones: 'La Marcha de la Semana', el 'Quizfrade' y 'Lady Whistledown's revista cofrade'.