VÍDEO: Un vecino de Arabial califica de "chapuza" las obras en la calle: "Las lluvias han dejada encharcadas las aceras"

Un vecino de la calle Arabial asegura que las baldosas antes estaban "acanaladas" y se pregunta si tendrán que volver a levantarse las baldosas y hacerlas de nuevo para evitar los charcos que se forman ahora. Se pregunta si esta parte de las obras del Eje Palencia-Arabial que ya están finalizadas, no han tenido "un maestro de obras".

Hablamos de unas obras que se iniciaron en 2007 y que todavía no están terminadas del todo, pero que en cualquier caso, han supuesto muchos inconvenientes y un incordio para los vecinos. Por eso, algunos vecinos no entienden, que después de tanto tiempo sea cuando ahora las calles no están preparadas para lluvia.