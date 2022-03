Noticias matinales de Granada del 31/03/2022

LEER MÁS Noticias mediodía de Granada del 30/03/2022

Un carril para peatones y ciclistas unirá el Parque Tecnológico de la Salud de Granada con el Nevada de Armilla. 757 metros y una sección de cinco metros de anchura que permite una calle de 2,5 metros de ancho para tránsito peatonal y otra de mismo ancho para el uso ciclista. Partirá de la avenida del Conocimiento, en Granada capital y terminará en la calle Darwin de Armilla. Además contará con dos pasos inferiores bajo la A-44. Ya era hora porque es un peligro para los peatones este cruce en una carretera que está siempre llena de vehículos. El actual Gobierno andaluz ha dado un impulso firme para esta infraestructura, actualizando y terminando el proyecto, después de que la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía aprobara el proyecto constructivo con un presupuesto de 3,7 millones de euros. Marifrán Carazo, consejera de Fomento, ha criticado que la promesa de estas obras se incumpliera por parte del anterior gobierno socialista.

El exsecretario y exsubdelegado del Gobierno Santiago Pérez deja el PP

Onda Cero Granada ha tenido acceso a la carta en la que Santiago Pérez, exsecretario del PP de Granada y exsubdelegado del Gobierno, se despide de su partido, del Partido Popular. Asegura que tras el batacazo electoral del PP en Cataluña en las elecciones que ganó Ciudadanos en 2018- cómo pasa el tiempo-, el partido dejó a muchos militantes en la estocada. Entonces él decidió apoyar a Pablo Casado, porque Sáenz de Santamaría “le parecía más de lo mismo”. Y aquí empiezan supuestamente las desgracias de Pérez. Cuando fueran las elecciones andaluzas le ofrecieron ir en las listas de Granada, el lo rechazó, después le ofrecieron ir a Guadix, a última hora no se pudo concretar. Después le prometieron ir al Senado, a última hora también se lo declinaron. Asegura que esto se debe a que el Pp andaluz, de la mano de Elías Bendodo, inducido por compañeros de Granada, le “vetaron” porque no aguantaban que durante su época como secretario no se prestara a “chalaneos”, que exigiese trabajo, y que pese a las amenazas de sus cercanos y superiores, no apoyase a Soraya Sáenz de Santamaría y sí a Pablo Casado. Decidió finalmente apartarse de la política pero permanecer en el partido. La gota que ha colmado el vaso, en sus palabras, es que le han vuelto a vetar. Tras publicar un libro le ofrecieron trabajar en un proyecto ligado a la Dirección General de Concordia Democrática. Finalmente esta promesa se volvió a incumplir. Termina diciendo que no puede militar en un partido cuyos métodos “rayan en lo mafioso”.

Sucesos

Un hombre de 46 años ha matado a su padre de 72 tras golpearle con un pico este miércoles en Albolote. El padre recibió un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladado de urgencia al Hospital de Traumatología de la capital en estado muy grave. Finalmente no se ha podido salvar su vida. El parricida, ya detenido, había tenido anteriormente problemas personales y de salud y otros problemas de convivencia con su familia y vecinos antes. Problemas que ya requirieron en alguna ocasión la intervención de la Policía Local por alteraciones en el orden público. La situación habría empeorado tras el fallecimiento en las últimas semanas de su madre.