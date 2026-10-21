Pedro Fernández, exdelegado del Gobierno en Andalucía:«Lo peor de mi mandato no ha sido dar explicaciones por el caso Koldo, sino las desgracias con víctimas mortales»

Pedro Fernández pone fin a cinco años y medio como delegado del Gobierno en Andalucía para centrarse en las próximas elecciones generales, en las que encabezará la candidatura del PSOE al Senado por la provincia de Granada. El Consejo de Ministros ha aprobado su cese y el nombramiento de Isabel Mayo, hasta ahora secretaria general de la Delegación del Gobierno, como su sucesora. En una entrevista en Onda Cero Baza, Fernández ha hecho balance de su etapa, marcada, según ha señalado, por la pandemia de COVID-19, las crisis internacionales, los episodios meteorológicos extremos y distintas emergencias en Andalucía.

El dirigente socialista asegura que se marcha con «un aprendizaje» en materia de gestión y con la satisfacción de haber representado al Gobierno de España en la comunidad. Entre los aspectos que más valora destaca la respuesta del Ejecutivo ante las distintas crisis, así como las medidas de protección del empleo y de apoyo a empresas y ciudadanos. También ha subrayado la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en la lucha contra el narcotráfico.

Preguntado por si su paso por la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo ha sido lo peor de su mandato, Fernández lo ha rechazado tajantemente. «Lo peor ha sido las tragedias, donde ha habido personas que han muerto», ha afirmado. El exdelegado considera que su comparecencia respondió a un interés electoral del Partido Popular y sostiene que las acusaciones contra él carecen de fundamento. «Me fastidian mucho las mentiras, los bulos, el querer manchar», ha añadido, antes de asegurar que afronta la situación con tranquilidad y recordar que lleva desde 1999 en la gestión pública y que, según sus palabras, nunca ha tenido que acudir a un juzgado.

Fernández ha situado entre sus principales preocupaciones las dificultades que, a su juicio, afronta Andalucía en ámbitos como la sanidad, la educación, la vivienda y la dependencia. También ha reprochado a la Junta de Andalucía su posición ante medidas del Gobierno central, como la condonación de la deuda autonómica, la reforma del sistema de financiación y la aplicación de la ley estatal de vivienda. A su entender, estas cuestiones tienen mayor relevancia que las polémicas políticas que han rodeado su etapa al frente de la Delegación.

Las infraestructuras pendientes de Granada, según Fernández

En el ámbito provincial, el exdelegado ha reconocido que le habría gustado dejar más proyectos terminados, aunque defiende que durante estos años se han impulsado actuaciones que estaban paralizadas o pendientes. Entre ellas ha citado las canalizaciones de Rules, los regadíos de Baza y la línea eléctrica de 400 kilovoltios entre Caparacena y Baza, cuya segunda fase se encuentra en tramitación. Sobre los regadíos, ha asegurado que existe un compromiso para continuar con el proyecto y que ya se ha encargado la redacción de los proyectos técnicos.

La recuperación del ferrocarril también ha ocupado parte de la entrevista. Fernández ha defendido que el estudio de viabilidad de la conexión ferroviaria entre Granada y Motril debe analizarse con rigor y ha insistido en que es necesario seguir buscando alternativas para hacerla posible. En cuanto al tren de Baza, ha apostado por estudiar su futura conexión con el corredor ferroviario del Mediterráneo, mientras que ha reivindicado los avances en las conexiones ferroviarias de la provincia y la integración del tren en Granada capital.

El exdelegado ha respondido, además, a las críticas por el resultado del estudio de viabilidad ferroviaria, que concluyó que la recuperación de la conexión con Motril no era viable en las condiciones analizadas. Fernández ha defendido la transparencia del procedimiento y ha explicado que otros estudios, incluidos los elaborados por la Universidad, se han remitido a Madrid para su análisis.

Pedro Fernández, candidato al Senado por Granada

Tras su salida de la Delegación del Gobierno, Fernández se centrará en su responsabilidad como secretario general del PSOE de Granada y en la candidatura al Senado. Durante la entrevista ha expresado su confianza en que las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez obtengan el respaldo de los ciudadanos, destacando las medidas relacionadas con las pensiones, el salario mínimo, el empleo y la protección social.

Sobre las encuestas electorales, ha asegurado que no confía especialmente en sus resultados y ha defendido que la única valoración decisiva será la de las urnas. «La mejor encuesta es el día de las elecciones», ha concluido.