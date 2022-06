Luis Bassat, Raúl Berdonés, Antonio Resines, Macarena Rey y Lorenzo Milá hablarán sobre comunicación en GranadaConectada

El Teatro CajaGranada será el escenario del séptimo foro de GranadaConectada que, en esta ocasión, estará dedicado a la comunicación, el marketing y la publicidad. Para tal fin, sus responsables han confeccionado otro cartel de participantes de grandísimo nivel, encabezado por el afamado Luis Bassat, considerado el mejor publicista español y uno de los hombres más influyentes en el mundo de la publicidad. Bassat estará en el escenario junto a otro poderoso nombre de la comunicación en España, el fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Grupo de Comunicación, el granadino Raúl Berdonés.

Además, bajo la dirección y moderación de presentador de televisión y también granadino Fernando Díaz de la Guardia, intervendrán en directo online tres grandes nombres del sector en España. Serán Antonio Resines, actor y expresidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España; Lorenzo Milá, periodista, presentador de TVE y corresponsal; y Macarena Rey, CEO Productora Shine Iberia y productora ejecutiva de programas como MasterChef o Maestros de la Costura, entre otros muchos.

Un lujo de invitados para desarrollar los objetivos de GranadaConectada, el movimiento impulsado por el tejido empresarial granadino, de la mano de la Cámara de Comercio de Granada, la Confederación Granadina de Empresarios y CaixaBank, y que tiene como objetivo generar y aportar ideas para la planificación de estrategias que contribuyan al desarrollo de Granada, tanto en la capital como en la provincia, a medio y largo plazo.

Todos ellos hablarán sobre comunicación, marketing y publicidad, enfocado el asunto a un mejor posicionamiento de la marca ‘Granada’ en el mundo. Por ello se pondrán ejemplos de casos de éxito de otras ciudades del planeta, se debatirá sobre qué necesita Granada para ser una marca reconocible o se hablará sobre la celebración de grandes eventos para la construcción de una marca, entre otros muchos temas, en los que se pretende aprovechar la gran experiencia y el nivel de los invitados en este ámbito.

Cámara de Comercio y CaixaBank

El presidente de la Cámara de Comercio de Granada (CCG) y de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, como máximo responsable de estas entidades impulsoras de GranadaConectada, destaca sobre este foro sobre comunicación que “estos últimos meses, en los distintos foros que hemos celebrado, hemos hablado de cultura, innovación, investigación, gastronomía y turismo, deporte, agroalimentación… y entre todos los sectores hemos aprendido cómo pueden aportar mucho más para el futuro de nuestra provincia. Sin embargo, si no somos capaces de mejorar en la capacidad de comunicar qué somos y qué queremos ser, de nada servirá todo lo que nos cuentan nuestros expertos. Porque en la historia a Granada no le ha faltado gente que cuente Granada. Desde el mítico y legendario viajero Ibn Battuta hasta Lorca, pasando por Washington Irving, no faltó gente que contara qué es Granada. El reto está en saber y mejorar la comunicación utilizando las nuevas herramientas y tecnología de este siglo”.

Así mismo, Juan Ignacio Zafra, como director en Andalucía Oriental de CaixaBank, entidad que presenta GranadaConectada y lo lidera junto a las instituciones empresariales, afirma que “estamos llegando a la recta final de GranadaConectada y, en esta ocasión, hablamos de comunicación y publicidad. Un aspecto muy importante porque no se trata solo de hacer bien las cosas sino de que las contemos bien y hagamos que la gente las sienta así. Trabajaremos sobre aspectos muy importantes para nuestra tierra. ¿Realmente tenemos una política de ‘city marketing’ adecuada? ¿Realmente estamos proyectando lo que Granada es, un lugar único en el mundo? ¿Realmente tenemos una política de comunicación que haga que la gente sienta eso de una forma natural? Creo que nuestros expertos nos llevarán muy en esa línea, por lo tanto, como siempre: es el momento de los que saben”.

Tanto Gerardo Cuerva como Juan Ignacio Zafra han querido agradecer muy especialmente a los patrocinadores que han ayudado a que GranadaConectada sea una brillante realidad, caso de Rosellimac, patrocinador de todos los foros de GranadaConectada; Alsa, como patrocinador del foro de Comunicación; Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Granada, Ayuntamiento de Granada y Fundación CajaGranada como colaboradores; y Prodisa y Mercedes–Benz Granada Premium, como proveedores oficiales del evento.

Séptimo foro

El foro sobre comunicación y publicidad es el séptimo que celebra la primera edición de GranadaConectada tras los seis que han tenido lugar hasta ahora: deporte, turismo y gastronomía, salud, agroindustria y el agua, nuevas tendencias en ciencia, tecnología, empresas e innovación y cultura. Tras este encuentro, restarán tan solo uno más que versará sobre economía y se realizará en septiembre.

Una vez finalizado este último, tendrá lugar la entrega de una memoria a todas las instituciones con las aportaciones más importantes realizadas por los profesionales y expertos que han participado en los foros con el fin de que sean tenidas en cuenta para el futuro desarrollo de Granada y su provincia.