El juez acuerda investigar a la exalcaldesa de Maracena y al exedil de Urbanismo por el secuestro de Vanesa Romero

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, encargado de la instrucción del caso del secuestro de Vanesa Romero, ex concejal del Ayuntamiento de Maracena, ha acordado abrir una pieza separada para investigar la presunta participación en estos hechos de la ex alcaldesa de Maracena, Berta Linares, y del ex concejal de Urbanismo Antonio García.

Redacción