Granada: única cita y escenario para los Pixies en su visita a España

Pixies, una de las bandas más importantes de la historia del rock alternativo, ofrecerá un único concierto en nuestro país en 2025. La ciudad escogida: Granada.

Será el nueve de mayo en el Palacio de los Deportes de Granada donde además de repasar los himnos de sus casi cuarenta años de carrera, vendrán a presentarnos The Night The Zombies Came, su nuevo trabajo que se publicará el 25 de octubre.

En este 2024 Pixies celebran importantes hitos en su carrera. Han pasado 35 años desde el lanzamiento de Doolittle, su icónico álbum que los llevó al éxito y ahora. Y para acabar 2024 preparan el lanzamiento de su décimo trabajo de estudio, “The Night The Zombies Came”, compuesto por 13 canciones.

La banda estadounidense es conocida por su estilo único y por canciones tan míticas como ‘Where is my mind?’, que se hizo especialmente famosa tras sonar en la película de culto de los 90 ‘El Club de la lucha’.

Las entradas se pondrán a la venta de forma general este próximo viernes 20 de septiembre a partir de las 10:00 horas.