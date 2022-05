Antonio Banderas y Miguel Ríos piden más “impulso y compromiso” institucional para crear un ecosistema cultural en Granada

El actor, director y productor malagueño ha estado de forma presencial en el escenario mientras que el cantante y músico granadino ha intervenido en directo vía online desde Barcelona, donde esta noche actúa en el Palau de la Música dentro de la gira ‘Un largo tiempo’ que está realizando por todo el país junto a The Black Betty Trío. Ambos han estado moderados por la periodista y presentadora de RTVE Elena Sánchez.

Los dos han coincidido en señalar la colaboración público-privada como vector fundamental para impulsar la cultura. Una cuestión que, para Antonio Banderas, pasa inexorablemente por el “impulso y el compromiso” de las instituciones de ambos sectores. Miguel Ríos ha apuntado, además, a la importancia de desarrollar de manera definitiva una Ley de Mecenazgo. Una de las claves –han especificado los dos artistas, quienes en el foro han ejercido también de expertos– radica en la formación y la concienciación cultural y, también, en entender este ámbito como un elemento para atraer turismo de calidad.

Los expertos

En este sentido, Antonio Banderas ha puesto como ejemplo el Teatro del Soho Caixabank que dirige en Málaga, donde este arte escénico comienza ya a crear un ecosistema para los visitantes. “Quiero que el espectador viva una experiencia y que, cuando salga del teatro, vaya a cenar porque la cultura son muchas cosas, y también la gastronomía. Hemos montado restaurantes alrededor del teatro con estudiantes que salen de las escuelas gastronómicas de Andalucía”, ha dicho. También ha sugerido que quiere crear un club de jazz alrededor. “Crear ese ambiente alrededor es para mí muy importante”, ha expuesto el director malagueño, quien ha recordado que este espacio escénico no cuenta con subvenciones, “por lo que la entrada es cara”. “Me reúno con pequeños empresarios de Málaga y les cuento lo que quiero. Ahora lo empiezan a entender. Y no es tanto porque necesitemos sus fondos, que también, sino para que se impliquen”, ha remarcado Banderas respecto al necesario entendimiento entre la esfera pública y la privada.

‘Circus’ y ‘Chorus Line’ son las dos grandes obras asociadas al Teatro del Soho con las que Antonio Banderas gira ahora por toda España, y que le han servido para implementar en Málaga el modelo cultural que, a su juicio, debe seguirse también en Granada. “A mí me ofrecen dinero a cambio de mi imagen y yo no lo uso en beneficio propio, sino para el conjunto de la sociedad. Cuando la compañía va a Madrid o Barcelona yo no voy. Quien quiera verme tiene que venir a Málaga. Al final la gente irá al Soho no porque esté Antonio Banderas, sino porque hay calidad. Podríamos ir con diez músicos en las obras y el resto meterlo pregrabado, pero si la partitura dice que son 26, yo llevo 26. Pongo mi nombre al servicio de una idea”, ha desarrollado. El productor ha añadido que ha experimentado ese crecimiento en el hecho de recibir a gente de Londres, París, Roma o Zúrich que van exclusivamente a ver el espectáculo y luego pasan tres o cuatro días en la ciudad: “A eso me refiero cuando hablo de dinamización cultural”.

Respecto a su relación con Granada, Antonio Banderas ha recordado su etapa en Kandor Graphics, productora de animación cuya actividad se tradujo en proyectos como ‘El lince perdido’, que incluso se llevó un Goya, o ‘La dama y la muerte’. El actor ha rememorado el fiasco que supuso el fin del proyecto como ejemplo de la importancia de perseverar: “La cultura norteamericana me ha enseñado que tras los errores hay que volver a intentarlo otra vez”.

Para el malagueño, “Granada es uno de esos lugares a los que quiero regresar desde que era un niño”. “Hay algo romántico en Granada que te hace regresar y que en Málaga no tenemos. Es un complemento. Málaga es más abierta, litoral y expansiva. Tiene que ver con la poesía y, lógicamente, con Lorca”, ha enfatizado antes de aludir a la Universidad como eje tractor del futuro cultural: “Granada significaba universidad, cultura, gente joven. Málaga no tuvo universidad hasta que yo tenía 10 o 12 años. La cultura es la creación de una personalidad, de un criterio. Si la gente no está preparada culturalmente es manipulable, y eso pone en riesgo la propia democracia”.

El hilo lo ha recogido Miguel Ríos desde Barcelona. Una curiosa paradoja, pues en realidad el cantante nació en el Cercado Bajo de Cartuja, a apenas 500 metros de donde estaba teniendo lugar el foro de expertos. Para el granadino, “la suerte de Granada es que no solo tiene la Alhambra, sino también la Universidad”. “No hay día que no aparezca en el periódico la UGR elaborando cualquier propuesta de desarrollo para la ciudad. Cuando yo era un niño, eso era algo de gente con posibilidades. La maravilla que hemos tenido hasta ahora es que ya es accesible”, ha matizado el rey del rock en español, quien no ha dudado en tomar también el testigo lorquiano de Antonio Banderas para concluir que “Málaga es más mar y Granada más montaña. Málaga es más Lorca y Granada es más Ganivet”.

Entre risas, ambos artistas se han intercambiado elogios durante la charla. Miguel Ríos aludiendo al carácter “motivador, poliédrico y de modelo a seguir” del malagueño. Antonio Banderas recordando entre risas sus primeras visitas a Granada en la infancia: “Estaba cenando con mis padres y entraste en el restaurante con una chaqueta de ante y un escudo hippie hecho con tachuelas”.

Miguel Ríos ha lamentado que “mientras que otros sectores, como el de la automoción, tosen y todo el país se pone muy nervioso, la cultura ha pasado un momento de precariedad, con gente dejando de trabajar, y nadie le ha devuelto nada”. El cantante granadino ha pedido reconocer el “valor añadido a una ciudad” que aporta su tejido cultural, al tiempo que ha reclamado “incorporar el dato del PIB” que genera en España para entender su verdadera dimensión. En ese punto, ha abrazado el modelo americano de Banderas, con el añadido de valorar la posibilidad del mecenazgo: “Estoy con eso que dice Antonio de la cultura privada y lo americano, pero es porque allí también ha habido una cultura del mecenazgo. Llevamos esperando años una Ley de Mecenazgo. Si, por ejemplo, CaixaBank quiere apoyar a una banda granadina, no podría detraérselo como una aportación cultural. Granada es la ciudad del planeta que más bandas genera por metro cuadrado y su única gasolina es la vocación”.

El cantante de ‘Vuelvo a Granada’ también ha pedido “formar a los talentos y no ponerle mala cara a quien viene a enseñar”, pues tal y como ha dicho Antonio Banderas, y el propio Miguel Ríos ha reivindicado, “la labor que tienen los educadores, los que se dedican a la formación, es fundamental para tener el país que queremos tener”. “No todos los alumnos van a poder ser actores, así que mi siguiente paso es montar una escuela de técnicos, algo que no existe en España. A los alumnos les decimos que, si en algún momento ven que no pueden llegar, tienen otros caminos: regidores, productores, técnicos, peluquería, vestuario. Y algo que puede aportar el sector público es ofrecer una titulación y que los alumnos puedan salir a trabajar a otros países con ese aval”.

El cantante granadino ha desvelado que tiene intención de llevar a cabo proyectos de ciudad cuando ‘vuelva a Granada’, aunque ha reconocido no haber hecho “ni la cuarta parte” de lo que ha hecho el malagueño “como hombre de ciudad”. No obstante, sí ha pedido revertir los déficits que aún pueda tener Granada. “Cuando tenía 17 años Granada no estaba nada conectada. Era un erial y estaba muy aislada. Ahora por suerte no es así”, ha ilustrado antes de recordar sus primeros contactos con la música en Discos Olmedo. “Me nombraron aprendiz y ahí comenzó mi pasión por el rock and roll y la cultura americana. Antes de eso los jóvenes no existían, simplemente eran lo que los padres querían que fuesen”.

Este sexto foro de GranadaConectada ha contado con una última sorpresa antes de su conclusión. El artista Ihmaele de la Torre ha interpretado por primera vez en directo, junto a Lolo ‘de la Encarna’ a la guitarra y Antonio 'El Conejo' a la percusión, la canción oficial de GranadaConectada que él mismo ha compuesto para este ciclo de foros.

Cámara de Comercio y CaixaBank

Gerardo Cueva, presidente de la Cámara de Comercio de Granada (CCG) y de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), y Juan Ignacio Zafra, director en Andalucía Oriental de CaixaBank, han atendido a los medios de comunicación antes del inicio del foro. Al respecto, Cuerva ha manifestado que “la cultura no se puede quedar fuera porque es consustancial a la propia provincia de Granada y, realmente, va en nuestro ADN”. El empresario ha deseado que “las cabezas privilegiadas” de Antonio Banderas y Miguel Ríos permitan “sacar conclusiones privilegiadas para hacerla mejor y convertir la cultura en un bastión y pilar básico para el desarrollo”. “La cultura no es solo teatro o música. También lo son las nuevas tecnologías o la realidad virtual. Por eso, en GranadaConectada buscamos a los que saben, y en este caso a los que saben mucho”, ha remarcado.

En la misma línea, Juan Ignacio Zafra ha concluido que “es un día para los que saben de verdad”. “Cuando ideamos GranadaConectada queríamos tocar las palancas de desarrollo más importante de la ciudad y la provincia. Y la palanca más transversal es la cultura, que como bien dice Gerardo es intrínseca a la historia y su devenir”, ha abundado. El director territorial de CaixaBank ha valorado “la suerte que es tener aquí a nuestro embajador Antonio Banderas”. “Es un privilegio único, además de contar con Miguel Ríos, porque él sí tiene experiencia de cómo ocurre esto en otros sitios, ciudades y países del mundo. Estoy seguro de que, como es muy generoso, nos va a contar cosas muy interesantes”, ha zanjado.

Próximos foros

El foro de cultura ha sido el sexto que ha celebrado GranadaConectada tras los que han tenido lugar hasta ahora: deporte, turismo y gastronomía, salud, agroindustria y el agua y nuevas tendencias en ciencia, tecnología, empresas e innovación. Las próximas semanas tendrán lugar los dos restantes, sobre comunicación y publicidad y economía.

Una vez finalizados todos los foros se elaborará un documento con las principales conclusiones y se entregarán a los responsables políticos de las instituciones públicas para que las tengan en cuenta para el futuro desarrollo de Granada y su provincia.