Los agricultores identificados en las protestas agrarias comienzan a recibir las primeras multas

Las multas, según nos aseguran en Onda Cero pueden ascender hasta los 800 euros. En estos días muchos de los agricultores que participaron en las protestas no comunicadas oficialmente a la Subdelegación del Gobierno durante el pasado mes de febrero, están recibiendo las notificaciones de multa.

La Subdelegación del Gobierno en Granada recibió este lunes la comunicación de las organizaciones agrarias sobre la tractorada que quieren organizar en la capital el próximo 22 de marzo, viernes de Dolores. Asimismo, ha solicitado los "preceptivos" informes al Ayuntamiento de Granada y a los cuerpos policiales de cara a ofrecer un pronunciamiento al respecto.

Tras las primeras convocatorias no oficiales organizadas por agricultores sin el respaldo de las organizaciones agrarias, comienzan a llegar las multas. Notificaciones cuya cuantía ascienden hasta los 800 euros. Si bien es cierto, si se procede al pago a lo largo de los 15 días correspondientes a la comunicación de la notificación, la rebaja es de 400 euros. Escucha aquí las declaraciones para Onda Cero de Cristóbal García, agricultor multado. Él se dedica al olivar en la zona de Íllora y Puerto López. "Me denunciaron y es injusto porque nadie me dijo que abandonase la autovía".

Esta nueva protesta fue anunciada este pasado lunes por Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Asaja, UPA y COAG después de que la tractorada prevista para el día 14 tuviera que ser suspendida por las "exigencias y limitaciones" que según estas organizaciones fueron "impuestas" por la Subdelegación del Gobierno, al limitar el horario y el número de tractores que podían acceder al centro de la ciudad.

En esta ocasión han pedido los correspondientes permisos para una protesta con 100 tractores que recorrerán la capital el 22 de marzo, entre las 9,00 y las 13,00 horas, pasando por la sede de la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno, en Gran Vía, y terminando en la explanada del Palacio de Congresos.

La Subdelegación ha recibido comunicación al respecto por parte de las organizaciones y ha pedido los informes preceptivos al Ayuntamiento de Granada, la Guardia Civil y Policía Nacional, que también se pronunciaron para la pasada convocatoria. Los agricultores ya advirtieron el lunes de que si no se les permite acometer esta movilización acudirán al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para defender su derecho a manifestarse.