El PP abandona el gobierno local de Granada tras la negativa de Salvador (Cs) a dimitir como alcalde

Así lo ha anunciado el presidente provincial del PP de Granada, Francisco Rodríguez, en el transcurso de una rueda de prensa junto a los concejales del PP que ha sido convocada de urgencia tras el encuentro mantenido en la noche del lunes con Luis Salvador, quien les "dejó claro que no se va y se queda en la trinchera".

Actualmente Luis Salvador ostenta la Alcaldía de Granada tras obtener en las pasadas elecciones municipales 4 de los 27 concejales que conforman la corporación, en virtud del acuerdo que alcanzó al inicio de mandato con el PP; que obtuvo siete concejales --ahora son seis porque Sebastián Pérez se dio de baja del partido el pasado 26 de mayo manteniendo el acta de concejal-- y Vox, que consiguió tres.

El presidente provincial del PP ha recalcado que su partido toma esta "dura decisión" porque el actual regidor está "manteniendo a la ciudad en una situación de inestabilidad y de agonía" y entienden que es la "única opción" para provocar una alternancia en la Alcaldía, advirtiendo a Salvador de que Granada "no podrá gobernarse con tres concejales y un alcalde".

Ha incidido en que, si bien hace dos años se llegó a un acuerdo para que Salvador fuera alcalde, el escenario "ha cambiado en el último mes", debido, por una parte, a la "ruptura del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento, donde --según ha dicho-- el portavoz deja claro que el alcalde tiene un discurso y él otro", y por la salida de Sebastián Pérez del Partido Popular, en tanto que los populares mantienen que él fue el único obstáculo para que obtuvieran la vara de mando hace dos años tras los vetos que otras formaciones políticas pusieron sobre la mesa imposibilitando que el PP sumara los 14 votos en los que está fijada la mayoría absoluta.

Ha confiado así en que tras la ruptura del bipartito que se formaliza este martes Salvador "reflexione" al tiempo que le ha advertido de que "solo le quedan dos opciones": "atrincherarse o convocar un pleno de investidura" para que el PP se haga con la Alcaldía, por ser "lo más justo y lo más lógico" en tanto que fue la lista más votada de centro derecha en las pasadas elecciones municipales". Para ello, los populares necesitarían el apoyo de los cuatro concejales de Cs, lo que incluye a Salvador, del ya edil no adscrito Sebastián Pérez, y de los tres concejales de Vox.

Así las cosas, las concejales del PP renunciarán este mediodía a sus competencias, lo que dejará a Salvador "sin capacidad de gestión ni de gobierno", ha advertido Francisco Rodríguez, que ha agradecido la "generosidad" demostrada por los ediles que conforman el equipo de gobierno en un "momento difícil" en el que han sabido "dar un paso a un lado pensando en lo mejor para los granadinos".

Preguntado sobre si se plantean cambiar a su candidato a la Alcaldía, el concejal Luis González, después de que Sebastián Pérez --cuyo voto es clave para sumar los 14 necesarios-- se haya mostrado contrario a darle su apoyo, el presidente del PP ha abogado por ir "partido a partido".

Si llegado el pleno de investidura los populares no obtienen la mayoría absoluta, el socialista Francisco Cuenca podría hacerse con el bastón de mando tras ser el cabeza de la lista más votada en las pasadas elecciones municipales, cuando obtuvo una representación de diez ediles. Unidas Podemos cuenta por su parte con una representación de tres concejales. Pese a todo, el presidente del PP ha dicho tener "clarísimo" que Sebastián Pérez no permitiría un alcalde socialista y ha confiado en que Salvador "no vuelva a cometer el error de ponerlo de nuevo", tras lo ocurrido en el pasado mandato.

Si fuera la oposición la que tomara la iniciativa con una moción de censura, ésta habría de ser registrada con la firma de 14 ediles, ninguno de ellos de la lista con la que Cs concurrió en 2019, pues de lo contrario serían considerados tránsfugas de la formación del alcalde Luis Salvador. En ese caso, habrían de sumar uno más por cada uno de ellos para reforzar esa mayoría.