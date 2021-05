El Valencia CF decidirá el próximo martes si ficha a Bordalás o negocia con Diego Martínez. Onda Deportiva Granada 20/05/2021

En pocos días conoceremos si Diego Martínez continúa con nosotros, al menos, durante una temporada más. La decisión del técnico depende en este momento de que la propiedad china del Granada CF le garantice la suficiente inversión, como para que la remodelación del equipo de cara a esta próxima temporada sea un éxito y no se convierta en una incógnita más, similar a la de los años vividos bajo la presidencia de Pina. Diego quiere que el conjunto rojiblanco salga de la mediocridad y pobreza de tener que pelear un día sí y otro también por mantener la categoría y se vaya hasta donde él ha sido capaz de llevarlo, a la pelea por los puestos europeos. Para todo ello el gallego quiere garantías y estas, por ahora, no han aparecido. Mientras tanto Martínez gana tiempo para que alguna oferta que no sea la rojiblanca se concrete y tenga tiempo suficiente para tomar una decisión acertada. Esta oferta puede llegar de Valencia, si al final no hay acuerdo con un Pepe Bordalás, que tiene que lograr salir sin indemnización de Getafe. El presidente de este último club, Ángel Torres, también quiere fichar al actual entrenador del Granada CF. El tiempo, pues, corre en contra del club de Los Cármenes y apura a Diego Martínez, quien la próxima semana tendrá que tomar una decisión definitiva.