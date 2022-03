Rubén Torrecilla asegurará su continuidad venciendo al Elche en Los Cármenes

El Granada CF se ha encomendado al nuevo entrenador, Rubén Torrecilla, para que intente sacar adelante el partido que este sábado le enfrentará al Elche CF en el estadio de Los Cármenes. No hay que olvidar que en la nota oficial que el pasado sábado envió el club, tras la destitución de Robert Moreno, hablaba de Torrecilla como técnico interino del equipo. Desde los despachos de Los Cármenes no quieren volver a pillarse los dedos y han cogido un salvavidas por si las cosas no salen bien ante el conjunto ilicitano, otro de los rivales directos por la permanencia. En caso de que el resultado no fuera satisfactorio, desde la propiedad podrían comenzar a sopesar otros nombres que ya están siendo ofrecidos. Entre ellos se encuentran los de Abelardo, Albert Celades, Javier Aguirre o incluso el de Quique Setién, nombre que sonó hace algunas semanas y no sabemos si ya el cántabro estaría en condiciones de querer coger la dirección técnica del equipo granadino.

Pero sea lo que sea lo que suceda este sábado, las cosas en este Granada CF se siguen haciendo de mala manera, sobre todo en materia deportiva. Desde luego que el joven y nuevo entrenador debe tener la moral de hierro para llevar a cabo un trabajo altamente complicado a caballo de tan escasa confianza. Una tarea que tendrá que llevar a cabo con un vestuario roto y unas renovaciones de jugadores clave de la plantilla que no llegan. A Rubén se le está pidiendo un milagro. Y para milagros, Lourdes.