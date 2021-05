La planificación del Granada CF de la próxima temporada se encuentra paralizada, a la espera de la decisión definitiva de renovación o no de Diego Martínez. Onda Deportiva Granada 4/05/2021

Hoy en nuestro programa vamos a abordar varios asuntos de absoluto interés. El primero de ellos es el de la planificación deportiva de la próxima temporada en el Granada CF, que se encuentra totalmente detenida a la espera de la decisión final y definitiva de Diego Martínez. El Granada CF tiene las máquinas paradas y no va a tomar ninguna determinación de fichajes o acuerdos con futbolistas hasta que no tenga firmada y garantizada la continuidad del actual técnico o bien cerrado el fichaje de otro. Este es un asunto que ya no puede esperar y que sólo se justifica, en cuanto a la espera, debido a la importancia que para la historia del club ha supuesto la figura del entrenador gallego.

Por otra parte, otro de los temas que preocupan en Los Cármenes es el de la posible sanción que el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol podría imponer a Roberto Soldado, a causa de los incidentes protagonizados por este jugador y sus supuestos insultos dirigidos al equipo arbitral comandado por Díaz de Mera, que el domingo dirigió el partido de los rojiblancos y el Cádiz CF. El club granadino pretende demostrar que no fueron insultos lo que su delantero profirió al asistente cuando se marchaba del campo y para ello utilizará las imágenes y audios de ese partido, que parecen demostrar que lo que dijo no fue exactamente así, en definitiva, que no fue un insulto sino una frase de enfado y nada más.

Hoy también hablaremos de la posibilidad de que haya público en las últimas jornadas de Liga, tal y como quiere Javier Tebas y la LFP, algo a lo que se sigue oponiendo el gobierno de Pedro Sánchez. A la presión de la patronal del fútbol se unirá seguramente la ACB, que también quiere que haya aficionados en las gradas de los pabellones donde se va a jugar los play off por el título de Liga de baloncesto esta temporada.