Peter Lim quiere a Diego Martínez para el Valencia CF. Onda Deportiva Granada 19/05/2021

El asunto de la renovación de Diego Martínez en el Granada CF comienza a llegar a su fin. La trama, propia de un buen culebrón venezolano, arroja varias vías de negociación y a su vez de investigación periodística, ya que ese insistente "aquí no pasa nada y hablaré a final de temporada" no refleja una realidad en la que parecen existir condiciones entre una y otra parte y un escenario tensionado, en el que parece que ahora el balón se encuentra en el tejado de la propiedad china. ¿Por qué? Porque parece ser, según nuestras informaciones, que Diego ya habría pedido a la propiedad, como condición para su firma definitiva, una capacidad inversora que pudiera llevar a cabo una remodelación con garantías del equipo de cara a la próxima temporada. El técnico no quiere, bajo ningún concepto, que se descapitalice la calidad de un equipo que este año ha vuelto a luchar por los puestos europeos. La otra cara supondría, la de no ser ambiciosos en el proyecto, volver a pelear por no perder la categoría. El gallego quiere ser el el que manejaría ese dinero inversor imprescindible para mantener un nivel de calidad, para un equipo que tiene difícil poder retener a jugadores importantes como Yangel Herrera o Kenedy y que necesita invertir para fichar en portería ante la marcha de Rui Silva y que requiere refuerzos importantes en defensa, centro del campo y ataque. Mientras tanto, y ante esta indecisión y falta de respuesta de la propiedad rojiblanca, irrumpe en el mercado Peter Lim, el propietario del Valencia CF. El de Singapur quiere a Diego Martínez para el conjunto che de la próxima temporada. La tentación para el entrenador vigués es grande, aunque bien es cierto que la entidad del Turia se encuentra en un momento muy delicado en lo económico y también en lo deportivo.

