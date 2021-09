Pep Boada se siente contento y satisfecho con los fichajes que ha realizado el Granada CF

Acabó el mercado de fichajes para el Granada CF sin sorpresas de última hora. Sergio Escudero, nueva incorporación ya conocida durante la mañana de ayer, fue dado de alta como última novedad. La gran decepción para la parroquia rojiblanca llegó tras conocer que pudo haber regresado a la disciplina granadinista Yangel Herrera pero el dinero no fue suficiente para llevar a cabo la operación, algo que condujo finalmente a la estrella venezolana a firmar por el Espanyol. Muchos aficionados no entienden cómo ha habido para contratar a siete jugadores y no ha quedado dinero para el retorno de uno de los mejores centrocampistas de la historia del club. Pero en fin, la economía ha mandado en este caso y sobre todo han primado unos criterios deportivos por parte de Robert Moreno y Pep Boada, quien hoy se sentía en rueda de prensa satisfecho por los resultados obtenidos en este mercado de verano. Además, en la comparecencia en la que también ha estado la directora general Patricia Rodríguez, hemos sabido que Ramón Azzez ha rescindido su contrato y salido del club, que el límite coste plantilla ha quedado en 46 millones de euros, que con Yangel Herrera hubo contactos desde el mes de junio y que no ha habido ofertas reales ni por Domingos Duarte ni por Machís. Además, uno y otro protagonista han reconocido que no ha habido autocrítica tras el 4 a 0 de vallecas, hecho que ha sido catalogado como de "un accidente", y que además recordar que el club no tiene un patrocinador principal hemos sabido que la entidad rojiblanca tiene que atender una serie de deudas que serán paliadas por el famoso fondo CVC, con el que, tras aprobación de la Liga, se intentarán acometer obras de ampliación y mejora en la Ciudad Deportiva.