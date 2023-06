Escucha los deportes de Granada, la venta del Granada CF y la planificación del Covirán Granada, con Pedro Lara y todo su equipo

Onda Deportiva Granada, viernes 23/6/2023

Aún no hay solución para la venta del Granada CF. Nuestras últimas informaciones indican que la propiedad china ya tiene la última oferta norteamericana encima de la mesa y sólo queda esperar la decisión de los todavía responsables mercantiles de la entidad de Los Cármenes. El problema de Hacienda sigue latente en el acuerdo final. Lo que no quieren los futuros nuevos propietarios es que aparezcan a mayores cantidades no previstas, que lastren el proyecto. El fondo de inversión estadounidense y su representante Andrés Fassi quieren comprar el club rojiblanco, pero no a cualquier precio. La cantidad mínima que se baraja es la de 80 millones de euros.