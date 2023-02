Escucha los deportes de Granada y la última hora del Granada CF, con Pedro Lara y todo su equipo

Onda Deportiva Granada, miércoles 8/2/2023

El Granada CF podría perder por convocatorias de sus respectivas selecciones nacionales a dos de sus mejores jugadores para el play off de ascenso a primera división. Se trata tanto de su máximo goleador, Myrto Uzuni y del recién llegado, Shon Weissman. Para las fechas de la segunda eliminatoria de esos play off, tanto uno como otro delantero, podría ser llamado por sus respectivos seleccionadores para disputar la fase de clasificación de la Eurocopa 2024. Esperemos que los rojiblancos suban de forma directa a primera y no tengan que atravesar este trance, pero el hecho en sí muestra una vez más lo poco que le importa tanto a Federación, Liga y a los mismos clubes que votan y aprueban calendarios en las Asambleas, la segunda división.