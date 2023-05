El Covirán Granada se la juega esta noche ante el Joventut a la espera de que el Real Madrid venza en su cancha al Betis

Onda Deportiva Granada, miércoles 24/5/2023

Ha llegado la hora de la verdad y el Covirán Granada se ve obligado esta noche a vencer al Joventut de Badalona, en un Palacio de los Deportes hasta el techo, para seguir en la ACB un año más. Eso sí, al no depender de sí mismo debido a la pérdida del basket average particular, necesita que el Real Madrid no se duerma y, a pesar de la larga fiesta por la consecución de la once Copa de Europa, gane en su cancha al Betis. Si todo eso ocurre, la fiesta y la noche serán largas. Ojalá que haya jolgorio y no funeral.