Escucha los deportes de Granada y la venta del Granada CF a los inversores norteamericanos, con Pedro Lara y todo su equipo

Onda Deportiva Granada, martes 27/6/2023

La venta del Granada CF al nuevo fondo de inversión norteamericano, liderado por los empresarios Alejandra de la Vega, Paul Foster y la familia Hunt, parece haber llegado ya a su recta final y definitiva. El líder deportivo del grupo y futuro presidente y representante en el club rojiblanco, Andrés Fassi, parece haber dado ya un ultimatum a los responsables chinos, "o se soluciona todo esta semana o nos marchamos definitivamente". La operación parece no tener ya marcha atrás y si no surge algo más inesperado, el club de los Cármenes será vendido a finales de este mes de junio. El problema de Hacienda parece no ser ya el principal problema.