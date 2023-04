Escucha los deportes de Granada, con la última hora del Granada CF y Covirán Granada, con Pedro Lara y todo su equipo

Onda Deportiva Granada, lunes 24/4/2023

El Granada CF no tiene arreglo o parece no tenerlo fuera de casa. La derrota en Santander tiene varios padres, uno de ellos el sistema empleado de inicio por el técnico Paco López. Los tres centrales no poseen la más mínima justificación ante un equipo netamente inferior al rojiblanco. En baloncesto, el Covirán Granada, tras su derrota en Girona, ya se encuentra en descenso. El calendario no es nada halagüeño y el panorama es tremendamente complicado. Ojalá que los de Pablo Pin tengan suerte en lo que queda de campeonato.