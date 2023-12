Escucha los deportes de Granada y la última hora del Granada CF, con Pedro Lara y todo su equipo

Onda Deportiva Granada, jueves 21/12/2023

El Granada CF, a falta de que esta noche el Cádiz CF juegue su partido de la decimoctava jornada ante la Real Sociedad en el nuevo Mirandilla, se encuentra a seis puntos de la permanencia. La derrota del pasado martes ante el Sevilla por cero goles a tres ha abierto los ojos a los más optimistas y comienza a bajarlos de un carro donde se habían subido, en el fondo, con muy pocas esperanzas de llegar a alguna parte. El equipo rojiblanco ha ofrecido en los últimos partidos disputados una imagen que deja bastante que desear, incluso en el aspecto defensivo, que era una de las grandes encomiendas que tenía en su agenda el actual entrenador, Alexander Medina, a quien se había contratado para, entre otros asuntos, intentar parar la sangría de goles que el equipo había encajado durante la era Paco López. Pero evidentemente, como algunos temíamos, el problema no eran los goles anotados en contra, el problema está en la calidad general del equipo, absolutamente insuficiente para una competición como es la primera. Una liga que es mucho más exigente de lo que los que gobiernan el club había previsto. El problema no son los múltiples entrenadores que durante los últimos años han pasado por el banquillo de Cármenes. El problema de este club no son los directores deportivos, que a pares ocupan los despachos de la ciudad deportiva cada temporada. Ni siquiera el problema se encuentra en las diferentes direcciones generales que actúan en la habitación principal. El problema es mucho más profundo y se encuentra a la cabeza de un proyecto que no funciona, simple y llanamente porque sus máximos dirigentes desconocen cómo funciona este deporte.