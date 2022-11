Escucha los deportes de Granada y las consecuencias del empate del Granada CF ante el Levante, con Pedro Lara y todo su equipo

Onda Deportiva Granada 04/11/2022

El Granada CF no pasó ayer del empate a cero ante el Levante en el estadio de Los Cármenes. Tal vez la única novedad con respecto a otros momentos en los que no hubo gol rojiblanco, es que los aficionados comenzaron a mostrar su desencanto con la situación. No hay que olvidar que los rojiblancos hoy se encuentran fuera del play off de ascenso a primera división.