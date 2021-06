Tras la marcha de Soldado, el Granada CF quiere evitar una desbandada de sus mejores jugadores. Onda Deportiva Granada 24/06/2021

Los rectores del Granada CF no dan abasto a apagar los incendios que se han declarado en la plantilla. La marcha de Roberto Soldado no ha hecho más que romper el melón de un equipo que posee jugadores importantes, que han cuajado excelentes temporadas en estos dos últimos años. Así las cosas, el camino emprendido por el valenciano lo buscan ahora otros como Domingos Duarte, Machís o Gonalons. El portugués, internacional con su país, ha recibido ya la llamada del Benfica, que no obstante, parece no estar dispuesto a abonar la cláusula de rescisión del futbolista, que asciende a la cantidad de 30 millones de euros. A Machís lo quiere el Betis de Antonio Cordón. El venezolano también tiene una cláusula de salida elevada, 30 millones de euros. Y Gonalons, a pesar de ser un jugador que pasa de los treinta años, tendría que abonar al menos 15 millones para conseguir su salida. Está claro que las palabras proferidas tanto por la directora ejecutiva Patricia Rodríguez como por el nuevo técnico, Robert Moreno "quien se quiera ir que se vaya" han surtido efecto.

Pero el club tiene que adoptar una postura seria y dar un escarmiento severo a los cosechadores de miserias, a aquellos clubes que llegan al olor del mal ambiente y las rebajas. El Granada CF, por muy a disgusto que estén ciertos jugadores, no debe salir a nadie por debajo de la cláusula. De lo contrario, el presidente Rentao y sus consejeros ya pueden enviar dinero para poder fichar y hacer una plantilla en condiciones.

