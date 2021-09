El Granada CF vuelve a perder en Los Cármenes y la afición estalla

El Granada CF es un polvorín. Los resultados no han hecho más que desvelar los grandes errores de gestión del nuevo equipo de poder que gobierna este club. Gente que maneja los hijos rojiblancos desde casi veinte mil kilómetros de distancia y que ha tomado medidas sin atender que lo que funciona en ningún caso se debe cambiar. Por este motivo, es cierto que Robert Moreno no está dirigiendo bien al equipo y está cometiendo errores de bulto. Es verdad que este Granada CF no está a la altura de lo que demanda la primera división y que cualquier conjunto medio ordenado le pasa por encima, no tiene porqué llamarse Real Sociedad o Betis, porque las consecuencias de no saber lo que tiene entre manos también las hemos vivido ante una entidad modesta como el Rayo Vallecano. Y ahora desde la institución tendrán que tomar medidas y lo normal es que las horas del técnico estén contadas. Pero ayer también hubo pañuelos contra el palco porque hay aficionados que saben que el problema nace ahí, de la cúpula de poder, que este verano ha decidido destrozar todo lo que ha llevado al conjunto rojiblanco a sus mayores cotas de gloria. Ustedes creen que es normal y se debe aplaudir que los mismos o mismas que, con ánimo de venganza o no, han tomado las decisiones que han conducido al equipo a la ruina, deben ser las mismas o mismos que deben componer lo que han destrozado? Los que han traído a un aprendiz como Moreno deben ser los mismos que elijan al nuevo entrenador? Hoy lo analizamos en Onda Deportiva Granada. No se lo pierdan.