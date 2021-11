Granada volverá a acoger la Copa del Rey de baloncesto

Además de la llegada del gran acontecimiento baloncestístico a la ciudad, que va a financiar la Junta de Andalucía, que pagará a la ACB un canon de más de dos millones de euros, hecho este que es importante no ya sólo para nuestro deporte sino también para nuestro turismo, no hay que olvidar que Granada vive mayoritariamente de esos visitantes que anualmente vienen a vernos, hoy abordaremos de nuevo el mercado de invierno para el Granada CF. El club rojiblanco necesita que sus propietarios, sus dirigentes, se tomen muy en serio la absoluta necesidad que tiene el equipo de ser reforzado con buenos fichajes. Haremos pues un repaso por la segunda división, en previsión de que la administración china no disponga de una gran cantidad de dinero para acometer grandes incorporaciones que que pertenezcan a la máxima categoría. Lo que parece evidente es que la llegada de refuerzos se antoja fundamental para pensar un año más en primera división. De todo esto hablamos hoy en Onda Deportiva Granada.