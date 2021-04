El Granada CF no vence al Eibar desde hace 35 años. Onda Deportiva Granada 21/04/2021

Una vez que parece haber finalizado ya la corta andadura de la Superliga europea, volvemos la cara a lo nuestro, a lo doméstico, a nuestro gran Granada CF, que juega mañana jueves ante el Eibar el partido de la trigésimo primera jornada de Liga. Para este encuentro, Diego Martínez no podrá contar con varios jugadores muy importantes en su esquema, Gonalons, Kenedy, Domingos Duarte y Alberto Soro, todos con esguinces de distinta gravedad. Además sigue de baja Luis Milla, el joven valor rojiblanco que maravilló durante la primera vuelta y que ya nadie se acuerda de él. Una lesión fibrilar lleva apartándonos al madrileño durante ya casi cuatro largos meses, cuando lo habitual es que esa dolencia no se prolongue durante más de treinta o cuarenta días, a lo sumo. ¿Qué pasa con Luis Milla? ¿Qué lesión ha tenido y por qué tanto tiempo de ausencia? Y otra cosa, ¿por qué no se informa más de estos asuntos médicos y por qué se empeñan los clubes en ocultar alto tan simple y que tanto importa a los aficionados? El caso es que llevamos sin poder disfrutar del centrocampista mucho tiempo y hay quien asegura que será difícil que volvamos a verlo jugar esta temporada.

Un dato que hoy tratamos en el programa es sorprendente. En las siete temporadas que los rojiblancos se han enfrentado al conjunto eibarrés en primera división, no han conseguido ni una sola victoria. El balance no puede ser más negativo, siete derrotas y dos empates. Mañana puede llegar el momento de lograr una victoria que no se produce desde la temporada 86/87, en la que de la mano del ya fallecido Joaquín Peiró, aquel Granada CF de segunda b se impuso en el antiguo Los Cármenes al Eibar por 2 a 0.

