El Granada CF pierde en el Bernabéu por un exiguo uno a cero

El Granada CF trajo un resultado corto del Santiago Bernabéu, estadio de donde habitualmente vuelve todos los equipos con una derrota a sus espaldas. Pero ese raquítico uno a cero puede dar la impresión de que los rojiblancos hicieron un buen partido, algo que lamentablemente no fue así. Teniendo en cuenta además que el Real Madrid no hizo buen partido, ya que no pudo contar, por diferentes motivos, con dos de sus hombres más desequilibrantes y definitivos en los últimos metros, Benzemá y Vinicius. Pero los blancos tienen una enorme calidad y en una acción individual Marco Asensio pudo hacer el único gol del encuentro.

Debut de todos los nuevos refuerzos

Robert Moreno, en una decisión muy discutida por los aficionados, hizo debutar a todos los recién llegados en este mercado de invierno. De inicio, ya que jugó de titular, pudimos ver al albanés del Ferencvaros, Uzuni, que no nos dejó demasiadas buenas sensaciones, aunque se le ve un futbolista rápido por su banda izquierda. También jugaron, aunque con pocos minutos, Dani Raba, Petrovic y Matías Arezo. A ninguno de los últimos les pudimos observar prácticamente nada de su rendimiento, aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos tuvieron muy poco tiempo de juego. Los meses que restan de Liga dirán si esta revolución de jóvenes por veteranos, que llevó ayer acabo el técnico rojiblanco, es buena o no para el equipo. El descenso se acerca y aún quedan muchos puntos por conseguir para garantizar la permanencia en primera división.