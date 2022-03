El Granada CF, en un pésimo partido, sólo puede empatar a cero ante el Cádiz

Este Granada CF va a menos, y en algunos casos a mucho menos. El encuentro que presenciamos ayer ante el Cádiz, un rival directo en la lucha por la permanencia en primera división, ha acabado por encender todas las luces de alarma del club y ha enviado hasta el más absoluto hartazgo a sus aficionados, que, en un final agónico de partido, explotaron cantando mayoritariamente contra el entrenador. Porque hay que reconocer que la situación se ha vuelto ya insostenible. El equipo salió mal y acabó no tan mal, a pesar de jugar durante algo más de una hora con un hombre menos sobre el terreno de juego. Pero la sensación es que los papeles se han perdido por completo desde un banquillo, que no sabe ya lo que hacer para encontrar el camino correcto. Ayer Robert Moreno alineó otro once distinto, uno más en lo que llevamos de campaña. Una apuesta inicial que comenzó cediendo terreno ante un rival que fue quien creó el mayor número de ocasiones, aunque afortunadamente para los rojiblancos no tuvo el acierto suficiente para batir a Maximiano, que volvió a ser el héroe de su equipo. En los granadinos, ni Uzuni acaba de convencer, ni el resto de soluciones llegadas en el mercado de invierno son capaces de dar al equipo ese plus de calidad que necesita para quedarse en primera división. La situación tiene que cambiar por completo para seguir soñando con la permanencia.

Por el momento el club de Los Cármenes no ha dicho nada al respecto de su entrenador, quien, sin ningún problema, continúa ejerciendo su trabajo.