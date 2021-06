El Granada CF da por oficial la salida de Fran Sánchez, que es ya nuevo director deportivo del Real Valladolid. Onda Deportiva Granada 11/06/2021

El Granada CF sigue diciendo oficialmente adiós a los hombres que han protagonizado el milagro deportivo de estos últimos años. Hoy le ha tocado a dos de ellos. Fran Sánchez, el que ha sido último director deportivo del proyecto, ha salido aburrido y despreciado por los nuevos gestores rojiblancos. Tras rescindir contrato con el club, ya se ha anunciado oficialmente que trabajará en el Real Valladolid como director deportivo, institución histórica de nuestro fútbol al que le ha tocado este año, contra todo pronóstico, descender a segunda división. Fran ha llevado a cabo un buen trabajo en Granada. Es cierto que llegó como gerente deportivo pero ha tenido tiempo de aprender lo suficiente como para haber sido responsable de la llegada al club de jugadores como Yangel Herrera, Domingos Duarte, Jorge Molina, Luis Milla, Darwin Machís o Luis Suárez. Con su despido los actuales dirigentes ponen el listón muy alto a los que supuestamente ya han sido elegidos para ocupar ese cargo, Pep Boada y David Comamala, dos nombres que suenan a experimento, como pudo haber sido en su día el propio despedido, pero ahora y contrarrreloj, suponen un nuevo riesgo que los responsables chinos debe asumir para un cargo de alta responsabilidad.

Consideración distinta merece este otro personaje. Hoy también se ha dado a conocer de manera oficial el fichaje de Rui Silva por el Real Betis. Uno de los hombres más importantes del Granada CF en estos últimos tres años ya viste de verdiblanco. Este jugador, al que Diego Martínez situó por encima de los intereses del club, ha fichado por cinco temporadas con el club de Heliópolis. Su marcha no ha dejado ni un euro al club que le hizo grande. Llegó a nuestra ciudad cuando no era nadie en el invierno de 2016. Es un ejemplo más de la injusticia de un deporte que construye héroes sobre escombros, donde realmente no hay nada.

De esto y mucho más hablamos hoy en nuestro programa de deportes