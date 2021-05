El Granada CF se medirá el lunes a un Real Betis que no podrá contar con su mejor hombre, Fekir. Onda Deportiva Granada 7/05/2021

El Granada CF, que espera aún a la hora de la redacción de estas palabras (16.12 minutos) la decisión del comité de apelación acerca de la sanción a Roberto Soldado, ha recibido buenas noticias por parte del Real Betis, próximo rival este lunes en Liga. El conjunto verdiblanco no podrá contar con, seguramente su mejor hombre, el mediapunta Fekir, que por acumulación de amonestaciones no podrá estar en este duelo de la jornada treinta y cinco contra los rojiblancos. La baja es importante ya que el francés es el cerebro del ataque del conjunto que dirige Manuel Pellegrini y el hombre más peligroso de su delantera. Además de este, el defensa Mandi, por el mismo motivo que el anterior, no podrá jugar con su equipo.

Hoy en nuestro programa hablaremos de las opciones granadinas de poder jugar este año competición europea, algo altamente complicado ya que la séptima posición, que es la que posee el Real Betis, se encuentra a seis puntos de diferencia, con lo cual este partido se prevee prácticamente eliminatorio para las aspiraciones de los de Diego Martínez en cuanto a poder repetir la gesta continental de este año.

También hoy tenemos que hacer mención al futuro de Diego Martínez y a una planificación de equipo que se está haciendo esperar, ya que esta se encuentra supeditada a la decisión final del entrenador.

En cuanto al público, hoy hablaremos con el presidente del Covirán Granada de baloncesto, que tiene autorización para dar entrada a una cantidad determinada de sus seguidores, en el partido que este domingo le enfrentará en el Palacio de los Deportes al CB.Valladolid. Sólo podrán entrar cuatrocientas personas, un 5% del aforo del recinto, pero este hecho supone además de ser una buena noticia para nuestro baloncesto, una diferencia importante ante la negativa del Gobierno español de autorizar la entrada de aficionados a los estadio del fútbol profesional.