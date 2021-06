El Granada CF no logra cerrar con Robert Moreno y sigue sin entrenador. Onda Deportiva Granada 17/06/2021

El Granada CF, a diecisiete de junio, y a falta también de dos semanas para el comienzo de la pretemporada, sigue sin entrenador. La vía Robert Moreno no acaba de dar fruto, debido fundamentalmente a la alta exigencia en tiempo y dinero del técnico catalán. Ante esta negativa el club parece no tener alternativas claras, o al menos eso es lo que está mostrando al exterior. No obstante, parece que en caso de que no acabe aceptando la oferta el que fuera segundo de Luis Enrique, comienzan a sonar otras alternativas en los mentideros futbolísticos. El que más fuerte lo hace es el de Francisco Rodríguez, actual entrenador del Girona FC, club con el que está a tan sólo un paso de ascender a primera división. El almeriense gusta por Los Cármenes. Hace tres años estuvo a punto de venir a Granada y ante su negativa los entonces responsables de la secretaría técnica rojiblanca optaron por fichar a Diego Martínez. Francisco tendría opción de renovar contrato con el cuadro catalán pero podría renunciar a ello, para finalmente firmar por la entidad rojiblanca. Además ha sonado también el nombre de Abelardo y también el de Domenec Torrent, el que durante años fuera segundo de a bordo de Pep Guardiola. Parece evidente de que esta última opción no sería más que un nuevo experimento para una temporada que necesita, antes de cualquier otra cosa, realidades serias y exprimentadas.

De esto y de la importancia del encuentro de esta noche para el Covirán Granada, que podría ser hoy mismo nuevo equipo de ACB, hablamos en nuestro programa de deportes.