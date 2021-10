El Granada CF juega esta noche una de sus finales por la permanencia

Con el Betis encaramado junto al Sevilla FC por el título de Liga, la derrota del FC.Barcelona en Vallecas y el empate del Real Madrid en el Bernabéu, incapaz de lograr un solo gol ante el Atlético Osasuna, esta Liga sigue siendo atípica, por no decir que está completamente loca.

Una oportunidad de oro

Nadie a esta altura de temporada sabría decir qué equipo va a quedar campeón ni tampoco qué tres clubes perderán la categoría. Y en esta tesitura se encuentra el Granada CF, que esta noche tiene una oportunidad de oro para poder conseguir su seguida victoria de la temporada.

Efectivamente el Getafe, el rival de hoy, objetivamente hablando, no tiene mala plantilla como para irse a segunda división, pero viene mal, con un cambio de entrenador que no ha sabido encajar y con un sistema de juego que aún no ha dado con la tecla de lo que necesita realmente el equipo. Victoria, por lo tanto, obligada para el Granada CF.