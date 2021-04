El Granada CF juega esta noche ante el Eibar con la intención de acercarse de nuevo a Europa. Onda Deportiva Granada 22/04/2021

El Granada CF recibe esta noche a la SD Eibar en el estadio de Los Cármenes, con la sana intención de volver a pelear, por segundo año consecutivo, por colarse en una plaza de competición europea, algo que sería dar un salto importante en la consolidación del proyecto deportivo rojiblanco. Para conseguir la victoria, los hombres de Diego Martínez lucharán contra su misma historia, ya que desde la temporada 86/87, como ya recordábamos ayer, el Granada CF no vence al cuadro armero. Será hoy una oportunidad de oro para romper esa racha, ante un equipo que llega a nuestra ciudad en horas bajas ya que está situado en la última posición de la tabla clasificatoria. Los de Mendilíbar no están bien y de ello debe aprovecharse un equipo rojiblanco que, no obstante, contará hoy con importantes bajas como las de Gonalons, Domingos Duarte o Rober Kenedy, que debido a sus respectivas lesiones no estarán en la convocatoria de esta noche.

Una victoria granadina, tras la derrota ayer del Villarreal, podría acercarles a esas posiciones europeas de privilegio.

En el programa de hoy además hablaremos de las negociaciones que el club de Los Cármenes mantiene con Diego Martínez (su representante), en pos de conseguir la buena noticia de la renovación del técnico gallego como entrenador durante, al menos, dos temporadas más.