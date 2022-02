El Granada CF juega en el Bernabéu ante un Real Madrid "siempre complicado", según Robert Moreno

Será el de este domingo uno de los dos compromisos consecutivos que el Granada CF jugará fuera de Los Cármenes. Después del encuentro contra el Real Madrid, deberá actuar en Anoeta ante una gran Real Sociedad. Dos compromisos muy complicados para los hombres de Robert Moreno. El técnico rojiblanco ya podrá contar para este partido con los hombres que han llegado como refuerzo en este mercado de invierno. No obstante, y tal y como hoy ha afirmado el entrenador en rueda de prensa, tendrán que ser los jugadores que comenzaron la temporada, "los veteranos", tal y como ha afirmado el barcelonés, los que tomen las riendas del equipo para conseguir el objetivo de la permanencia, ha proseguido afirmando en este sentido, que "con los jóvenes que acaban de llegar hay que tener paciencia". El Real Madrid, por su parte, no podrá contar con dos hombres importantes para Ancelotti, Mendy y Vinicius, y es duda hasta última hora su mejor jugador durante las últimas temporadas, Karim Benzemá quien, según Fernando Burgos, es muy probable que finalmente no juegue por lesión muscular.