El Granada CF finaliza su andadura por la Europa League haciendo un buen partido en Manchester, aunque perdiendo. Onda Deportiva Granada 16/04/2021

El Granada CF puso fin a su periplo europeo con un partido en el que volvió a dar la cara, aunque acabara perdiendo de nuevo. No obstante, los de Diego Martínez merecieron más en el global de la eliminatoria, porque a todas luces no parece justo que no anotaran ni un sólo gol tras haber disfrutado de varias ocasiones claras para haber podido conseguir, al menos uno. Hay que decir también que el Manchester es un gran equipo, algo que ya sabíamos, y así quedó demostrado en los dos partidos disputados. Los diablos rojos han mostrado una gran fortaleza defensiva, fundamentalmente fruto de ello ha sido el resultado final de este choque.

A partir de ahora, acabados los grandes acontecimientos, es necesario volver la cara a la Liga. Esta es la gran competición en la que el Granada CF tiene que rendir cuentas y en la que realmente se generan los prestigios y también los niveles económicos. Ahora, además de los ingresos que le llegarán al club de Los Cármenes vía UEFA, el equipo rojiblanco tendrá que intentar quedar lo más arriba posible en la tabla clasificatoria para hacerse acreedor de las mayores percepciones por derechos de televisión, que la LFP reparte en función de la posición obtenida durante la temporada.

Hoy en nuestro programa hablaremos también del futuro de Diego Martínez, en una decisión de renovar o no, que no puede hacerse esperar y del futuro también de otras posiciones en el terreno de juego que necesita reforzar el equipo y también del destino de jugadores cedidos como Kenedy o Yangel Herrera.

Por cierto que el Granada no jugará este fin de semana, aunque se disputarán buena parte de los encuentros de la 33ª este domingo, y tendrá que esperar al jueves para jugar el correspondiente a la 31ª en Los Cármenes ante el Eibar.