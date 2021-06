El Granada CF se encuentra con un mercado de fichajes caro y difícil. Onda Deportiva Granada 22/06/2021

El Granada CF intenta hacer un buen equipo para esta próxima temporada. Pero me temo que no lo va a tener fácil. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero de ellos se debe a que el mercado está muy caro. Es este un año en el que se seguirán viviendo las consecuencias de la crisis económica que en el fútbol profesional ha provocado la pandemia. El descenso de los ingresos ha provocado que los clubes gasten menos en el mercado, por lo que se están moviendo muy poco los futbolistas. Hoy por hoy quien tiene un jugador con contrato tiene un tesoro. El precio de salida de cualquiera de ellos es elevado. Un ejemplo de ello es que el FC.Barcelona por un jugador del que hablamos ayer aquí, Carles Aleñá, solicita una cantidad económica por encima de los diez millones de euros. En este escenario el club rojiblanco va a tener que hacer encaje de bolillo para poder incorporar todo lo que necesita y completar con todo ello el equipo. Se calcula que no menos de siete jugadores serán necesarios para cubrir el hueco que ha dejado los que se han marchado, unido todo ello a la posibilidad de que Fede Vico no acepte el contrato de renovación que la anterior dirección deportiva le puso encima de la mesa y exista la obligación de incorporar a un hombre que juegue en la media punta.

Veremos a ver cómo acaba una película, que ha comenzado tarde pero que necesita obligadamente un buen final. Esperemos acontecimientos. De esto y mucho más hablamos hoy en nuestro programa de deportes.