El Granada CF debe reconducir y enderezar la actual situación deportiva

El Granada CF necesita un urgente cambio de rumbo. El conjunto de Robert Moreno cumplió el domingo la cuarta derrota consecutiva de la temporada, la peor racha desde que comenzó. Es evidente que todas las miradas están puestas en el entrenador que, para volver al buen camino emprendido meses atrás, debe cambiar el sentido de muchas de sus decisiones, más allá de que un equipo modesto como el que dirige tiene que empatar y perder partidos, mucho más cuando se enfrenta contra equipos que le triplican o multiplican por diez o quince su presupuesto.

Pero este equipo jugó bien y doblegó a otros grandes como el Atlético de Madrid y estuvo a punto de hacerlo al FC.Barcelona, con el entrenador actual en el banquillo. El éxito llegó cuando las medidas adoptadas fueron las adecuadas a la plantilla de la que disponía. ¿Qué ha sucedido para volver a situaciones y sensaciones parecidas a las de comienzos de temporada? Todos o muchos aficionados, entre los que me encuentro, apuntan a que no se pude continuar con la idea de que todos los jugadores que ha venido son mejores que los que teníamos. Parece pues que las medidas que se han llevado a cabo, para sentar en el banquillo a jugadores que habían sido santo y seña del Granada CF europeo, no han superado la calidad de los futbolistas más veteranos, que han llevado al equipo esta misma temporada a la orilla de la permanencia.

Por todo ello, se está a tiempo de comenzar de nuevo y adoptar medidas necesarias para reconducir la situación. La primera división merece un nuevo esfuerzo por parte del club, de su entrenador y de todos sus aficionados.