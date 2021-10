El Granada aún no tiene fecha contra el Atlético

LEER MÁS El Granada CF ha buscado alternativas ante la crisis de su entrenador

La guerra permanente que sostienen desde hace años la Federación Española de Fútbol y la Liga lleva a algunos clubes a padecer problemas de este tipo, que suponen la eternización de asuntos que deberían estar resueltos, a lo sumo, en dos o tres días. En este caso las dos partes tienen razón.

El Atlético de Madrid, como es natural, defiende sus intereses y entiende que no debe jugar un partido sin poder contar con la participación de seis de sus jugadores, los cuales han acudido con sus selecciones a participar en sus últimos partidos internacionales. La Federación, por su parte, entiende que no ha lugar a la suspensión porque en situaciones parecidas han estado otros equipos, especialmente de segunda división, y han jugado aun siendo perjudicados por situaciones similares. Fruto de este panorama, a día de hoy, el Granada CF no sabe todavía ni si va a haber aplazamiento del partido ni tampoco cuándo ni a qué hora se jugaría en caso de que el Consejo Superior de Deportes decidiera no aplazarlo.

De todo esto y del convenio de utilización de Los Cármenes hablaremos en el día de hoy en nuestro programa, también de la figura del entrenador rojiblanco, Robert Moreno, que ha salido de la crisis de continuidad tras la victoria ante el Sevilla FC, pero desconocemos si esta ha sido simplemente una crisis aplazada por el buen resultado.