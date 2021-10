Aplazado oficialmente el Granada CF - Atlético de Madrid

Ya conocemos oficialmente que el partido de la jornada 9 entre el Granada Cf y el Atlético de Madrid, que debe jugarse en el estadio de Los Cármenes, ha sido definitivamente aplazado. Hoy analizaremos si esta prolongación del parón de Liga es positivo o no para los intereses del conjunto rojiblanco, más allá de que le pueda venir bien o no a su entrenador Robert Moreno, quien tras haber superado el examen contra el Sevilla, seguramente que no le hubiera sido muy agradable afrontar seguidamente otro encuentro de máxima dificultad y de final bastante incierto, mucho más cercano a una posible derrota que a poder salir victorioso del duelo. En otro orden de cosas, hoy hablaremos de la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la entidad rojiblanca, que entre otros asuntos tratará la renuncia de Patricia Rodríguez como consejera de la sociedad, que a partir de ahora pasará a ser exclusivamente directora general, y también de una medida a la que no falta cierta polémica, ya que en los puntos del orden del día aparece la concesión de sueldos a los tres consejeros de nacionalidad china del club. De todo esto y mucho más hablamos hoy en nuestro programa de deportes.