Aplazado el Atlético, el Granada CF prepara ya los cuatro partidos de "su Liga"

Este parón de Liga no es normal. No obstante, el Granada CF lo está utilizando para poner a sus hombres a punto y a tope. Algunos de los que vinieron a última hora lo hicieron sin haber realizado pretemporada, algo que es evidentemente perjudicial para su rendimiento. Así se ha visto con jugadores como Santiago Arias, Sergio Escudero o Rubén Rochina, fichajes que se incorporaron en los últimos días del mercado de invierno y a los que les ha faltado la puesta a punto correspondiente que otorga a cualquier preparación veraniega con un grupo, la conocida como "pretemporada" física y técnica. En ese sentido esta pausa en la competición ha venido bien. Pero a los aficionados les está pareciendo eterna. Pero todo llegará. Para el reinicio de Liga hay que esperar hasta el próximo viernes, cuando los rojiblancos jugarán en el Sadar ante el Atlético Osasuna, un rival complicado en casa. Veremos a ver el comportamiento de los rojiblancos ante los equipos de "su Liga" que llegan ahora en el calendario: Osasuna, Getafe, Levante y RCD Espanyol. Una victorias, que si no se han conseguido con los teóricamente más grandes del campeonato, deben llegar ahora ante los más asequibles.