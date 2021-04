Más de Uno Granada 15/04/2021

Además, en el programa de hoy, hemos escuchado al secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, decir que "No es lógico que, con siete concejales frente a cuatro, el PP no ostente la alcaldía de Granada". Saavedra ha reconocido que a la dirección del PP granadino no le gusta "la situación que estamos viviendo en Plaza del Carmen". Estas manifestaciones se producen después de que el portavoz municipal, Manuel Olivares (C´s) haya afirmado que existió un acuerdo de alternancia para la alcaldía de Granada, entre su partido y el PP