José María Gil Tamayo (Arzobispo de Granada): "El papel de la mujer no va en función de su proximidad al altar, sino en clave de lo que es con su feminidad"

Hoy en Más de Uno Granada, José María Gil Tamayo, ha hablado sobre su llegada a la Diócesis de Granada. En entrevista en Onda Cero Gil Tamayo habla sobre el papel de la mujer en la Iglesia, las bendiciones a los matrimonios lgtbi y los abusos sexuales en la Iglesia.

ABUSOS Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Gil Tamayo asegura que es la Iglesia la institución "que más está haciendo para abordar las denuncias". Ya en marzo de 2020 la Iglesia de Granada publicó un protocolo de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores y a personas vulnerables, así como un código de buenas prácticas para «ambientes sanos y seguros».

Según recoge el decreto por el que se establece, publicado en la web del arzobispado, el protocolo tiene carácter vinculante para todos los que tengan cualquier tipo de responsabilidad personal o institucional en los entes canónicos dependientes de la Archidiócesis de Granada.

Asegura el arzobispo ante los micrófonos de Onda Cero que cada vez más se va tomando conciencia de esta realidad en el ámbito eclesial. No obstante, no se percata el dolor "hasta que no se habla con las víctimas". Según sus declaraciones, se ha criminalizado a la Iglesia sin tener en cuenta que es un un "dolor inmenso" existente también en el resto de la sociedad y que afecta sobre todo " a las familias".

Si bien es cierto, y atendiendo al último informe de El Defensor del Pueblo publicado y entregado en el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre, se han llegado a desvelar, al menos, hasta 14 casos registrados por la Diócesis de Granada. La mitad de ellos hechos públicos por la propia Iglesia.

PAPEL DE LA MUJER EN LA IGLESIA

Otro de los temas abordados en la entrevista concedida para Onda Cero Granada ha sido la situación de la mujer en el seno de la Iglesia. La demanda de justicia e igualdad que piden muchas mujeres comienza a coger fuerza. Y sobre ello se ha pronunciado Gil Tamayo. Sobre todo a raíz de la manifestación que el pasado domingo 3 de marzo tuvo lugar en Granada abanderada por la plataforma Revuelta de Mujeres en la Iglesia. Desde hace años esta plataforma lleva trabajando y tratando de que su reivindicación sea escuchada más allá del Vaticano. Y que se convierta en un movimiento global para lograr una mayor participación y cuota de gobierno igualitaria en la comunidad eclesial.

Ante ello, asevera el arzobispo que "el papel de la mujer no va en función de su proximidad al altar, sino en clave de lo que es con su feminidad".

MATRIMONIOS LGTBI

Sobre las bendiciones a parejas del mismo sexo, insiste Tamayo en su posición: "voy a bendecir a la persona" pero sin ceremonias. La archidiócesis de Granada ha optado por abordar las bendiciones pastorales no litúrgicas a parejas del mismo sexo siguiendo "fielmente" lo indicado por Papa Francisco.