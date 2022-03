ENTREVISTA EN MÁS DE UNO GRANADA

José Entrena : "El PSOE de Granada no le ha ofrecido nada a Luis Salvador y Juan Espadas creo que tampoco"

Entrevista en Más de Uno Granada a José Entrena por Juan Andrés Rejón Algunas frases del presidente de la Diputación provincial y secretario general del PSOE de Granada : Sobre el reten de bomberos en Sierra Nevada : "Que colabore en su financiación Cetursa que es quien más se beneficia en la estación" "Al PP se le quemó un hotel en la sierra, teniendo mayoría en la Diputación y no hizo nada". Sobre un posible acuerdo futuro entre PSOE y Juan Carlos Benavides (CA) para gobernar en Almuñecar : "Por ahora no hay nada. Llevo 8 años sin hablar con Benavides" Sobre el concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Granada, Luis Salvador : "El PSOE de Granada no le ha ofrecido nada a Luis Salvador y Juan Espadas creo que tampoco"