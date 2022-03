Jesús Candel : "Me diagnosticaron un cáncer de pulmón como una apisonadora.. Ahora me encuentro de puta madre"

Algunas frases de Jesús Candel :

Después de diagnosticarle cáncer de pulmón : "En Salud laboral me dijeron que estaba para incapacidad total "

"He leído y estudiado mucho sobre el ejercicio físico como terapia contra el cáncer y lo he aplicado en mi cuerpo" , "Hago tres horas de ejercicio al día"

"Cuando me diagnosticaron la enfermedad me desconecté de las redes y la gente creyó que me había muerto"

".... He odiado tanto por escuchar las injusticias de tanta gente.. me sentí acelerado... el estrés ha sido la causa de mi enfermedad"