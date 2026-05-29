Tradición y vanguardia: el chef Luis Bandera lleva su alta cocina japonesa a El Ejido

El restaurante La Pampa Asador en El Ejido celebrará el próximo viernes una experiencia gastronómica única en la que la cocina de autor y la excelencia del producto serán las protagonistas de una velada diseñada para los amantes de la alta gastronomía japonesa. La propuesta llegará de la mano del reconocido chef Luis Bandera, segundo mejor Sushi Chef 2022, quien desplegará toda su técnica, creatividad y sabor a través de distintas elaboraciones diseñadas especialmente para la ocasión. Compartirá escenario gastronómico con el chef y jefe de cocina de La Pampa, Ismael Mota.

Ambos han creado un exclusivo menú degustación compuesto por 12 platos, en el que cada uno aportará sus propias creaciones y estilo culinario. El menú tendrá como hilo conductor dos productos de máxima calidad gastronómica: el atún rojo salvaje de Balfegó y la lubina atlántica de Aquanaria, con los que el chef elaborará y presentará cada una de las piezas en directo frente a los comensales.

En el caso de Balfegó, se trata de una de las firmas de referencia internacional en atún rojo salvaje, reconocida además por ser la única empresa del sector con certificación de sostenibilidad medioambiental y método de extracción en su punto óptimo de grasa, garantizando textura, sabor y calidad. Por su parte, Aquanaria destaca por sus lubinas de gran talla, textura firme, sabor intenso y excepcional calidad gastronómica, muy valoradas en la alta cocina.