El Patio de Luces del Ayuntamiento de El Ejido acoge la exposición ‘Los carteles en la Transición 1975-1982’, una muestra que invita al público a realizar un recorrido visual y documental por uno de los periodos más intensos y decisivos de la historia reciente de España. La exposición plasma, a través de carteles, documentos y material gráfico, el espíritu de cambio y de participación que caracterizó a la sociedad española durante los años de la Transición.

El concejal de Educación, Javier Rodríguez; la diputada provincial, María Luisa Cruz; el museólogo de la Fundación Museos de Terque, Javier García, y el presidente de la Asociación Athenáa, Samuel Caro, han asistido a la inauguración de la muestra, promovida por la Diputación de Almería y la Fundación Museos de Terque, y que llega al municipio por iniciativa de Athenáa en colaboración del Ayuntamiento.

El recorrido, que podrá visitarse hasta el 30 de octubre, reúne más de 350 carteles y cerca de medio millar de documentos originales que reflejan la realidad política y social del momento. La muestra pone el foco en una etapa marcada por profundos cambios y por la eclosión de nuevas formaciones que buscaban trasladar a la ciudadanía sus propuestas e ideas sobre el futuro del país.

El concejal, Javier Rodríguez, ha señalado que “esta exposición nos permite poner en valor una parte esencial de nuestra historia y acercar a la ciudadanía el significado de la Transición y la recuperación de las libertades. Se trata de un periodo decisivo para nuestro país, en el que España avanzó hacia la democracia y sentó las bases de nuestro actual sistema político y social. A través de imágenes, documentos y testimonios, la muestra nos acerca a unos años de profundos cambios, marcados por la ilusión, el diálogo y los desafíos que acompañaron aquel proceso”.

La diputada provincial, María Luisa Cruz, ha puesto de relieve que esta exposición “es la primera gran iniciativa impulsada en la provincia por la Fundación Museos de Terque que conforman Diputación, Ayuntamiento de Terque y la Asociación Amigos de los Museos de Terque. Una Fundación que se gestó en el seno de Diputación para garantizar el futuro de los museos de Terque. Y en esta nueva etapa nos pusimos como meta que el legado que atesora se compartiera con todos los almerienses más allá de los espacios culturales del propio municipio o la propia Diputación”.

En este sentido, Cruz ha destacado que “esta exposición nos invita a hacer un apasionante viaje al alma de la democracia y libertades que se conquistaron en aquel tiempo incierto pero lleno de esperanza tras la muerte del dictador. La Transición Española fue, posiblemente, el capítulo más emocionante de nuestra historia reciente. Un tiempo de ilusión, de un clamor popular por la libertad que hermanó a toda la sociedad por encima de cualquier diferencia ideológica, sin mirar al pasado para que el futuro se escribiera con la pluma de la unión y el consenso”.

Por su parte, Samuel Caro ha subrayado que “la Transición es un periodo que debemos poner en valor, defender y seguir trabajando. Desde la Asociación hemos querido acercar a los ejidenses la historia política reciente de España, teniendo en cuenta que, durante aquellos años, El Ejido vivió una triple Transición: el paso de la dictadura a la democracia, el proceso de autonomía y la creación del municipio de El Ejido como Ayuntamiento. En este contexto, la exposición incorpora una sección específica dedicada al municipio, con cinco documentos relacionados con el proceso de cambio de capitalidad y segregación”.