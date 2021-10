Fin del rodaje de 'Slasher'

La productora cordobesa CinemaWings ha concluido el rodaje del largometraje “Slasher”, una película que funde terror y comedia y que dirige el cineasta afincado en Córdoba Alberto Armas (La Coruña, 1983). Según ha explicado el director, el filme, que se encuentra ya en fase de montaje y que es su debut en el largo, alude desde su título al subgénero conocido como ‘slasher’, nacido en los 70 y que se caracteriza por tener como protagonista a un asesino en serie que ataca a un grupo de jóvenes o adolescentes, una trama que se repite en películas de gran éxito de los 80 como “Halloween” o “Viernes 13” y de los 90 como “Scream”. La diferencia en este caso es que se le da la vuelta a la perspectiva, de tal modo que, según explica el director, lo que se relata es la historia desde el punto de vista del asesino para intentar explicar los clichés de este subgénero. Es decir, que se dan respuestas a preguntas como por qué estos asesinos siempre son tan fuertes, tan lentos y tan parcos en palabras. O por qué siempre sobrevive una chica al final con la que el asesino tiene una extraña conexión. Según explica Armas, que también firma el guion, es una cinta que funde terror y humor y en la que “jugamos con el género”. “Slasher” se ha rodado con financiación privada y con ayuda material de los municipios de la provincia en los que se ha rodado, caso de Montoro, Priego de Córdoba e Iznájar, ya que la trama se desarrolla en una zona rural con el olivar cordobés como un protagonista más de la historia. El personaje principal recae en el joven actor madrileño Sergio Alguacil, que ha participado previamente en series como “Por h o por por b” de HBO o “Servir y proteger” de TVE. Alguacil interpreta a Julio, un joven que al cumplir los 18 años recibe de su madre un regalo singular: una máscara como la que utilizaba su padre para cometer sus asesinatos. Ese mismo día el chico conoce a Úrsula, una joven que llega al pueblo con sus amigos y a la que da vida Fabiola Muñoz, uno de los nuevos nombres del cine español y a la que se ha podido ver en películas como “Contigo no, bicho” y en videoclips como “4 besos”, de la cantante Lola Índigo. De ahí nace una historia en la que Julio tendrá que enfrentarse a un dilema: si seguir con la macabra tradición familiar o si renunciar y llevar una vida normal. Alberto Armas considera que uno de los atractivos de la película es que “pocas veces este género se ha tratado desde el punto de vista del asesino, de sus comienzos y sus motivaciones”. Como referencias, reconoce que no están solo las del cine de terror y las sagas o franquicias ‘slasher’, sino también “El Padrino” -por la herencia criminal que se transmite de padres a hijos- o de “Spider-man” -ya que también aquí se cuentan los inicios de un personaje en tránsito hacia una edad adulta con unos poderes especiales que no sabe controlar bien y que lo alejan de lo cotidiano-. El sueño de CinemaWings es que la película se pueda estrenar en la próxima edición del Festival de Sitges, así como en la plataforma internacional “Planet Horro”, creada para difundir este género. La esperanza es que “Slasher” pueda seguir el camino de películas como “Tucker y Dale” -ganadora de Sitges-, “La cabaña en el bosque” o la más reciente “Tú puedes ser el asesino”, filmes de éxito que dan un giro a los clichés habituales. Alberto Armas es licenciado en Derecho y ha compaginado su trabajo como gestor procesal en el Juzgado de Violencia de Género de Córdoba con sus estudios en academias de cine como ActúaCórdoba. Es co fundador de la marca CinemaWings, en la que trabaja junto a los directores y guionistas Iván Molina, Martín Jemes y Rafael Armada y que ya cuenta con varios cortometrajes seleccionados y premiados en diferentes festivales. Actualmente colabora con la escuela ActúaCórdoba, organizando su cine fórum. Armas ha sido director de varios cortometrajes galardonados en diferentes festivales de ámbito nacional como “Quijajaja” (2018) o “Lisboa” (2019). En cuanto a la productora CinemaWings, su origen se remonta al año 2016. Entre los logros del equipo, destacan los cortometrajes “Familia”, de Iván Molina, con más de 80 selecciones y premios de ámbito nacional e internacional, y “Hueso Viejo”, de Alberto Armas, que acumula hasta ahora más de 15 selecciones.