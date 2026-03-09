La Plataforma que Pare el Tren en Los Pedroches denuncia la situación de semi abandono de la estación

La Plataforma que Pare el Tren en Los Pedroches vuelve a poner en marcha acciones ya que según denuncian tras 12 años de funcionamiento la estación no ha recibido el trato debido de las distintas Administraciones responsables de su funcionamiento.

Como trasladan en una nota de prensa, los recientes y dramáticos sucesos, han demostrado que la estación es una infraestructura estratégica y el pulmón logístico esencial para la seguridad y la interconexión de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla-Málaga.

La estación se ha mantenido en todo este tiempo, en un estado de semi-olvido por parte de las dos Administraciones (Ministerio de Transportes y Junta de Andalucía). Ante esta situación, la Plataforma va a apelar a ambas Administraciones para que se resuelvan, de una vez por todas, las carencias que la afectan.

La Plataforma considera como asuntos urgentes e imprescindibles:

1- Declaración de la estación de “OBLIGACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO”. Esta declaración garantizaría tarifas fijas y sociales, trenes que conecten a primera hora, medio día y tarde/noche a trabajadores, estudiantes, empresarios, con Córdoba, Sevilla, Málaga y Madrid. Y todas las ventajas que esta declaración asegura a otras estaciones similares a la nuestra.

2- CONEXIÓN DE LA ESTACIÓN CON LOS NÚCLEOS URBANOS DE LA COMARCA atendiendo a cada salida y llegada de trenes y la creación de un billete único que facilite el transporte desde cualquier pueblo hasta la estación.

3- PARADA DE LOS TRENES DIRECTOS A BARCELONA por el gran impacto social y económico que esta parada representará para Los Pedroches.

4- REUNIÓN URGENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS. La Plataforma va a solicitar el respaldo activo a estas peticiones de todos los Alcaldes y todos los grupos políticos que representan a los ciudadanos y que lideren las acciones que haya que poner en marcha.

5- PETICIÓN DE FIRMAS. La Plataforma la pondrá en marcha para que los ciudadanos de la Comarca expresen su respaldo a las peticiones a las dos Administraciones (Gobierno Central y Junta de Andalucía) que figuran en el manifiesto.

Mañana martes los miembreos de la Plataforma esperan ser recibidos por la de la Directora y Subdirectora de ADIF que visitan el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba para exponerles estas reivindicaciones.